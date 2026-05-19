部活の遠征中に発生した磐越道のバス事故をめぐり、国交省と文科省が連絡会議を設置し、対策をとりまとめる方針です。 5月6日、磐越道で発生したバス事故。 北越高校ソフトテニス部の生徒など21人が死傷し、胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）が過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。 このバス事故を受け… 【金子恭之 国交大臣】 「文科省との間で連絡会議を設置し、対策について検討を進める予定」 国交省は文科省と