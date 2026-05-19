最高気温が30℃を超え、真夏日となった新潟県長岡市で歌手の小林幸子さんが毎年恒例となった田植えを行いました。 5月19日、長岡市山古志地区の田んぼを訪れた小林幸子さん。山古志小学校の児童などと田植えに取り組みました。 【小林幸子さん】 「足が抜けない。ずーっとやってきたはずなのにね」 小林さんはぬかるむ土に苦しみながら丁寧に苗を植えていました。 “小林幸子田”と名付けられた4アールの田んぼで