『名探偵コナン』の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の興行収入が、119億円を突破したことが発表されました。5月15日・16日・17日の週末3日間で動員22万3000人、興行収入3億4100万円を記録。累計成績は動員810万人、興行収入119億円を突破しました（興行通信社調べ5月17日現在）。劇場版29作目である『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川・横浜が舞台。今回のメインキャラクターで“風の女神”と呼ば