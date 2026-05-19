「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神が接戦を制し、交流戦前の勝ち越しを決めた。対中日戦はこれで８勝２敗。今季初の地方球場開催となった一戦でカード初戦を手にした。投打がかみ合っての勝利に試合後、藤川監督は「すごくうれしいですね。岡山で年間１試合のゲーム。みんな大事に大事に。攻めるところは攻めて、守る方でも攻めながらいいゲームをしてくれましたね」とナインを称賛した。打線は