男子テニスのトップ選手が、試合中に突如ズボンを脱ぎ、物議を醸している。世界ランキング３２位のコランタン・ムテ（フランス）は、ハンブルクオープン１回戦でアレハンドロ・ダビドビッチ・フォキナ（スペイン）と対戦した。英国メディア「デーリー・メール」によると、ラリーが続き粘ったが、ライン際のショットを決められた。ポイントを失ったムテは、肩を落としながら、なんと白いズボンを足首のあたりまで下ろしてしまっ