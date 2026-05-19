ヤクルト・高橋奎二投手（２９）が１９日の巨人戦（いわき）に今季初先発し、５回６安打２失点の粘投。しかし打線の援護に恵まれず、初勝利を手にすることはできず黒星を喫した。高橋は初回、先頭・平山の２号ソロで先制を許すと、さらに二死からダルベック、大城の連打で２点目を奪われた。その後は５回まで追加点を与えずマウンドを降りた。試合後、背番号４７は「初回、真っすぐを狙われている中で、ホームランや長打を打