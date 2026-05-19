エースの完全復活だ。巨人・戸郷翔征投手（２６）が１９日のヤクルト戦（いわき）に先発し、７回無失点と好投。今季３試合目にして待望の初白星を挙げた。初回早々に２点の先制点をもらって、先発マウンドに上がった戸郷。先頭・長岡に右前打を浴びたものの、後続をしっかり打ち取り、続く２回は三者凡退に抑える好発進を見せた。３回には一死から不運な安打が続いて一死満塁のピンチを招いたが、内山を空振り三振、増田珠を