バレーボール大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日に都内で行われ、今季限りで退団する高橋藍（サントリー）が２年連続でベスト６（アウトサイドヒッター）とベストレシーブの２冠に輝いた。「受賞できてありがたく思う。スタッフや選手、家族、ファンの支えがあってこの賞を取ることができた」と感謝を口にした。高橋は今季主将として全４９試合に出場し、７０５得点を記録。チャンピオンシップ決勝で大阪Ｂに敗れ、ＳＶリー