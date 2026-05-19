【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「める」にキャストの仕事を始めたきっかけや、学業と両立する秘訣について語ってもらった。【写真】「唯一無二の天使」SNSで話題の現役慶応生キャバ嬢◆現役慶応生の美女・めるとは？慶應義塾大学に通いながら、夜の世界でも活躍するめる。「可愛いの申し