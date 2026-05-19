９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のリマ（ＲＩＭＡ）が１９日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。リマはインスタグラムに「練習」とつづると、練習室でのショットを複数枚アップ。ポニーテール姿の自撮りショットやオフショルダートップスに花柄のパンツを合わせた姿、黒のノースリーブトップスを着用したモノクロショットなどを披露。この投稿にファンからは「練習頑張ってねぇえ！！！！！！」「ナチュ