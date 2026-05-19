ニューヨークの朝方に瞬間的に円買いの動きが強まった。ニューヨークの朝方に日本政府・日銀による円安是正の介入が警戒されるなか、円買いが強まる場面があったが、すぐに円買いの動きは一巡している。ドル円はニューヨークの朝方に159.10台から158.67付近まで急落したあと、159円台を回復している。 USD/JPY159.05