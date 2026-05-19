◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）中日・金丸夢斗投手が今季ワーストの１０安打を浴び、５回４失点で４敗目（３勝）を喫した。自身２連敗で黒星が先行。佐藤輝には初回に先制打を浴び、３回に２ラン。３打席とも快音を許した。５回は２死走者なしから失点。慣れない地方球場での登板だったが「どんなマウンドでも、しっかり臨機応変に対応しないといけない」と言い訳はせず「逆球が多かった」と反省した佐