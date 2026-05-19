◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人が７連勝。戸郷翔征、中川皓太、田中瑛斗、大勢による４投手の完封リレーが光った。先週の全５試合に登板し、３連投も解禁したライデル・マルティネスが疲労考慮で東京残留。絶対的クローザーを欠く中で強力投手陣が意地を見せた。杉内俊哉投手チーフコーチは先発で７回０封の戸郷に「よく粘った。我慢強く投げた。球威もよかった。これでひと安心。今後、期