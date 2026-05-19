笑福亭鶴瓶が１９日までに自身のＳＮＳを更新。上方落語のファン感謝デー「第３３回彦八まつり」のイメージキャラクター「彦八君」との２ショットを披露した。「彦八祭りに行って来ました。彦八君です〜」の短い文とともに、ラフな短パン姿での彦八君との写真を公開した。この姿に、ＳＮＳ上では「何か似てる」「双子みたい」の書き込みが相次いだ。「彦八まつり」は毎年９月に、大阪市天王寺区の生國魂（いくたま）神社で行