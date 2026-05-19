簡単なのに効果的！もやしの保存方法3選 家計のお助け食材・もやしの保存法をご紹介します。安いけれど日持ちしないもやし。これからご紹介する3つの方法を覚えておけば、最後まで使い切れます。 冷蔵室＆チルドルームに保存容器に水を張って保存袋に入れて冷凍するだけもやしを上手に保存して活用しよう！ 安いからつい買いがちなもやし。炒め物、スープ、サラダなどいろいろな料理にアレンジできて、しかも量があるのでかさ増