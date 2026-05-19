【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比25銭円安ドル高の1ドル＝159円06〜16銭を付けた。前日18日の円相場は午後5時現在、前週末比09銭円安ドル高の1ドル＝158円81〜91銭だった。ユーロは1ユーロ＝1.1651〜61ドル、185円10〜20銭。18日は米イラン協議の動向を見極めたいとして、方向感に乏しかった。