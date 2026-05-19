「オリックス２−０ソフトバンク」（１９日、京セラドーム大阪）オリックスの守護神、アンドレス・マチャド投手（３３）がソフトバンク戦で１点リードの九回に登板。２死三塁のピンチを招くも後続を凡退に仕留め、２００５年大久保がマークした球団記録を更新する１１試合連続セーブを達成した。試合後、マチャドは「（ピンチを背負っても）勝ちは勝ちです」と振り返り、球団新記録を達成したことには「うれしいです。タイ記