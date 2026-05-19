◇セ・リーグ中日2―4阪神（2026年5月19日倉敷）中日は2連敗で、今季ワーストとなる借金13に後退した。先発・金丸夢斗投手が、阪神・佐藤輝にカード別最多5本目となる12号2ランを被弾するなど4失点で4敗目を喫した。井上監督は試合後、金丸について、「あれだけ失点したということは、いいパフォーマンスではなかったですね」と振り返った。続けて、指揮官は「同じように…。例えば四球を出したらドカーン、みたいな