「日本ハム６−２楽天」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが効果的な一発攻勢で逆転勝ち。借金１とし、敗れたソフトバンクをかわして３位に浮上した。試合後、新庄監督は二回の万波のバックホームを勝因にあげた。「今日は万波君のバックホーム。あれで勝てましたね。あれで勝機をもってきてもらえた」。二回２死一、二塁で楽天・小郷の右前打を捕球し、ホームへノーバウンドで送球。楽天の追加点を防ぎ、チームはその