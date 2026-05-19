中国メディアの瀟湘晨報によると、四川省の成都市美術館に展示されている作品の「はしご」に、ネットユーザーから「普通のはしごとの違いが分からない」との感想が寄せられた。中国のネット上に投稿された作品の動画を見た人からも「こういうのなら自分の家にもある」「芸術作品を普通の考え方で見てはならない」などの声が上がったが、美術館の職員によると、この作品は本当に廃棄されていた普通のはしごが使われているという。作