お笑いコンビ「宮下草薙」宮下兼史鷹（35）が、19日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、地元・群馬県の稼ぎ頭について明かした。この日のテーマトークは「ネオ北関東VS旧北関東」。北関東出身の芸能人たちが集結し、古き良き魅力と新たな一面をアピールした。まず女優の大友花恋がPRしたのが、県のご当地キャラ・ぐんまちゃん。馬をモチーフにしたキャラクターで、「ぐんまちゃんのインス