G7財務相・中央銀行総裁会議の会場で写真に納まる片山財務相（前列右から2人目）ら＝19日、パリ（共同）【パリ共同】パリで開催していた日米欧の先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議は19日、「クロード・ミュトス」をはじめとする先端人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への対応能力を強化することを柱とする共同声明を採択し、閉幕した。先端AIのリスクを把握し、対策を講じるための取り組みを進めることで一致した。重