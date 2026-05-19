◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷マスカットスタジアム）阪神が“ドラ1カルテット”の活躍で中日に快勝した。初回、2死二塁で佐藤輝の左前適時打で先制。3回は1死一塁で佐藤輝は右中間へ今季12号2ランでリードを広げた。1点差に迫られていた5回も森下の左前打、佐藤輝の四球で一、二塁と好機を作り大山の左前適時打で追加点を奪った。この日が1軍デビュー戦となったドラフト1位・立石も2回の第1打席に初球