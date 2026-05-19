マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が2年目のブンデスリーガで躍動。ドイツ最大のサッカー誌で20年にわたりマインツの番記者を務めているベテランジャーナリストが今季のベストプレーをランキング形式で紹介した。【映像】佐野海舟、倒されない“驚愕のボディバランス”5月13日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、ブンデスリーガで評価を高めている佐野を特集。“日本の若きダイナモ”の凄さに迫るべく、ドイツ最大のサッカー