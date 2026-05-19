オリックスの守護神アンドレス・マチャドが球団新記録の１１試合連続セーブをマークした。１９日のソフトバンク戦（京セラドーム）は初回に太田の適時打で先制すると、２回に二死一塁から渡部の左前打を近藤が後逸する間に２点目を上げた。先発の九里が５回を４安打１失点でリリーフ陣にマウンドを譲ると、６回から寺西、吉田、椋木とつなぎ、最後はマチャドが１１試合連続の１３セーブ目で２―１と逃げ切った。お立ち台には無