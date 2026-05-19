巨人が１９日のヤクルト戦（いわき）に２―０で勝利し、破竹の７連勝。阿部慎之助監督（４９）は７回無失点の好投で今季初勝利を挙げたエース・戸郷を称賛した。待望の白星はチームにさらなる勢いをつけた。?３度目の正直?で先発マウンドに上がった戸郷は、序盤から冷静な投球が光った。３回こそ不運な安打が続いて一死満塁のピンチを招いたが、後続をしっかり断ち切って無失点。その後も球威のある直球と要所でのフォークを武