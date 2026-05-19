２６日放送のＴＢＳ系「マツコの知らない世界」（午後８時５５分）にクイズ王・伊沢拓司がゲストで登場する。日本で独自に進化したクイズ番組の歴史について、懐かしい映像とともに伊沢が徹底解説。鋭い分析にマツコ・デラックスも大いに感心するなど、番組内では穏やかな時間が流れた。伊沢は「クイズの歴史をみなさんに見てもらうということはずっと目指していたことでしたし、クイズの話が今できたということが嬉しかったで