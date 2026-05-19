◆パ・リーグ西武３―１ロッテ（１９日・前橋）西武の長谷川信哉外野手が今季５号となる勝ち越しの２ランを放った。１―１の４回無死一塁。ジャクソンの投じた４球目。高めの直球を左翼ポール際に運び、今季５号２ラン。ダイヤモンドを一周し生還するとベンチ前で本塁打を放った打者にかけられる「クソデカネックレス」を首からかけ「投球が進むにつれて球種を絞れたかなと思います。風もあって、ポールからレフト方向に伸び