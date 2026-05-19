◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島は２カード連続の初戦白星で１日以来の連勝を飾り、借金を７に減らした。今季、マツダでのＤｅＮＡ戦は３戦３敗で、昨年から５連敗中と苦しんでいた。ホームでの同カードでの開幕４連敗なら１９６５年以来の屈辱となっていたが、免れた。先発・床田寛樹投手が、５、６回ともに無死二塁のピンチを切り抜け、６回無失点で２勝目（２敗）。ＤｅＮＡ戦は