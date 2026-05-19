４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のメンバー・ＳＵＺＵＫＡが、雰囲気ガラリの姿を公開した。１９日までに更新したインスタグラムに英語で「サングラスを買った！私たちはサングラスを買った！」と記し、購入した赤のサングラスを着用した自撮りショットを公開した。ＳＵＺＵＫＡは普段の襟足が長い軽めのショートヘアから一転し、重めの前髪にぱっつんボブのヘアスタイルを披露。イメージガラリ