◆大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）東前頭１０枚目・朝乃山（高砂）は西同６枚目・藤青雲（藤島）を力強く押し出し、３連勝で勝ち越しに王手をかけた。９日目の千代翔馬戦に続いて出足の鋭さが光り「（藤青雲に）先場所負けているので、今日は引かずに前に前にという思いでいった。圧力をかけていけば、自分の相撲が取れる」とうなずいた。再入幕から３場所連続の勝ち越しへ、あと１勝としたが、元大関は手綱