◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）阪神にドラフト1位で入団し、この夜の試合でクリーンアップを形成した森下、佐藤輝、大山が、プロ初出場で初安打をマークした立石について語った。都内のトレーニングジムが同じ縁で入団前から交流のある森下は試合後、「いずれかは出るので。でも1打席目の1球目で出るのはさすが」と話し、試合前練習から声をかけていた佐藤輝は「違和感なくプレーできるように、僕たちが