俳優の羽田美智子さん（57）が、劇場版『旅人検視官 道場修作』（6月12日公開）の完成披露舞台挨拶上映会に登場。主演の内藤剛志さん（70）とともに作品恒例の俳句を披露しました。映画は、内藤さん演じる定年退職した元検視官・道場修作が、亡き妻のノートを手に日本各地を旅をしながら事件の真相に迫る物語。これまでドラマシリーズとして6作が放送されてきました。■内藤剛志映画化に「テレビでやっていないことをやりたかっ