１９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）は、「ネオ北関東ＶＳ旧北関東」と題し、群馬県、栃木県、茨城県出身の有名人が集合。群馬県出身のタレント・中山秀征とお笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹が、芸能界の「群馬県人会」に起こった“事件”を明かした。群馬出身の芸能人は仲が良く、「上州鶴の会」という群馬県人会があり、中山、宮下のほか井森美幸や、この日出演している女優の大友花恋