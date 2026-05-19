◆パ・リーグオリックス２―１ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）オリックスが連敗を４で止めた。本拠地・京セラドーム大阪で１７勝４敗、１点差ゲームも８勝１敗の強さ。この日はリリーフ陣が勝利を運んだ。先発・九里が苦しみながら５回１失点で試合をつくり、６回からは寺西→吉田→椋木→マチャドが無失点でリレー。お立ち台も４人の「継投」形式で進んだ。寺西は最速１５７キロの直球を主体に牧原大、近藤、栗原