俳優の福井裕子さんが食道がんのため亡くなったことが19日、所属する円企画の公式サイトで発表されました。75歳でした。公式プロフィルによると、福井さんは1951年生まれの長野県出身。舞台、映画、テレビなどで活躍。出演歴には、映画『容疑者Xの献身』『悪人』『近畿地方のある場所について』や、連続テレビ小説『すずらん』、ドラマ『怪物くん』などがあります。■円企画の発表文弊社所属俳優福井裕子儀かねてから病気療養