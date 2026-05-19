◆パ・リーグ西武３―２ロッテ（１９日・前橋）西武はロッテに逆転勝ちし、首位キープに成功した。５月は６カード連続でカード初戦に勝利した。０―１の３回、西川愛也外野手（２６）が右翼席に２号ソロを運び、同点。西川はゆっくりとダイヤモンドを一周し生還すると、ベンチ前で本塁打を放った打者にかけられる恒例の「クソデカネックレス」を首から下げて「一発で仕留めることができてよかったです」と喜んだ。４回には