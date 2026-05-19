◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）中日は今季ワーストタイの借金１３に戻った。先発の金丸は今季ワースト１０安打を浴び、５回４失点で４敗目。佐藤輝には、先制打と１２号２ランなど３安打を献上した。打線は３点を追う４回に反撃。石伊の２点二塁打で１点差に迫ったが、さらに無死満塁から足踏みした。田中が中飛、金丸は二ゴロで本塁封殺。２死満塁となり、代打・カリステを起用したが、遊飛に終わった。