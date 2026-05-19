歌姫「ののちゃん」こと村方乃々佳（７）が、“お手製パソコン”を披露した。ののちゃんの保護者・スタッフ管理のインスタグラムが１９日までに更新され、「ののちゃんお手製パソコンちゃんとＡｐｐｌｅマークまでついています」と記し、紙で作った“パソコン”を“操作”しているののちゃんの写真をアップ。「マウスも付いていて、立体的にするために紙を中に入れたそうです」「＃７歳＃もうすぐ８歳」とつづった。こ