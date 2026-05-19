ナポリのアントニオ・コンテ監督が、今シーズン限りでクラブを去ることが濃厚となった。イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』など複数の現地メディアが報じている。2024年7月にナポリの新指揮官に就任したコンテ監督は、就任1年目にセリエA制覇に導くさすがの手腕を発揮。しかし、就任2年目となった今シーズンはスーペル・コッパ・イタリアーナ優勝を果たしたが、セリエAではインテルに覇権奪還を許し、チャンピオン