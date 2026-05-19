ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督のレアル・マドリード行きが決定的となったことを受けて、クラブは後任の選定に動いているようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が19日、候補として名前が挙がっている2名の人物を報じている。今シーズン、モウリーニョ監督に率いられたベンフィカは、プリメイラ・リーガを23勝11分と無敗で駆け抜けたものの、引き分けの数が多かったこともあり、ポルト、スポルティングに次