女子プロレス「スターダム」２３日の愛知・豊田合成記念体育館エントリオ大会の会見が１９日に都内で行われ、ワールド王座戦を行う王者・玖麗さやかと挑戦者の伊藤麻希が?最後の前哨戦?に向けて火花を散らした。今年１月にスターダムに入団した伊藤は「４か月スターダムにいて思うのは、ここが大好きだということ。今『伊藤リスペクト軍団』はものすごい速度で増殖しております。皆さん本当にありがとうございます」と感謝の弁