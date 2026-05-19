昨季、最高出塁率のタイトルを獲得したソフトバンクの柳町達外野手（29）が、19日のファーム・リーグ阪神戦で貫禄の3安打を放った。「3番・指名打者」でスタメン出場。初回、2回の打席で立て続けに中前打を放つと、4回には先頭で四球を選びチャンスメーク。6回も先頭で左翼線二塁打を放った。12日に出場選手登録を抹消されたが、これで2軍戦は4試合に出場し打率・667（15打数10安打）をマーク。出塁率は・722だ。ここまで1