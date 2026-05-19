◇セ・リーグヤクルト0―2巨人（2026年5月19日いわき）今季初先発のヤクルト・高橋奎二投手（29）は5回6安打2失点。初回に平山に先頭打者本塁打を浴びるなど2失点も、その後は緩急を駆使し、無失点に抑えた。走者を背負いながらも粘りの投球。「初回以降は切り替えて投げられた。緩急を使えたのは良かった」と振り返った。「久しぶりだったので緊張感もあった」という中で、いきなりの失点も「次の1点を与えないようにと