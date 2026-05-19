「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神が接戦を制し、交流戦前の勝ち越しを決めた。４番の佐藤輝は初回の先制タイムリー。三回には右中間スタンドへ１２号２ランを放った。五回にも左前打を放ち、この日は３安打３打点の活躍。試合後は西勇、大山とともにお立ち台に上がった。倉敷は佐藤輝にとってもゆかりの地。母方の祖父母が住んでいて、過去３戦は１２打数５安打で打率・４１７と好相性だった。三