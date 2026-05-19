SVリーグの最優秀選手賞に選ばれた佐藤淑乃（左）とドミトリー・ムセルスキー＝19日、東京都内バレーボールの大同生命SVリーグの年間表彰式が19日、東京都内で開かれ、2025〜26年シーズンのMVPは女子がレギュラーシーズン（RS）1位だったNEC川崎の佐藤淑乃、男子はRS1位のサントリーのドミトリー・ムセルスキーが受賞した。来季からイタリア1部リーグでプレーする佐藤は「チームメートのおかげ。海外でもっと成長して、誰が見