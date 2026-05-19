◇パ・リーグロッテ2―3西武（2026年5月19日前橋）ロッテ先発のジャクソンは6回を4安打3失点。2発に泣いてリーグワーストの5敗目を喫した。1点を先制してもらった直後の3回、西川に同点ソロを被弾。4回には先頭・ネビンに死球を与え、続く長谷川に決勝2ランを浴びた。「抑えなければいけないところで甘い球を打たれたのは反省しなくてはいけない」。クオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録したが、手