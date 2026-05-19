「日本ハム６−２楽天」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが効果的な一発攻勢で逆転勝ち。借金１とし、敗れたソフトバンクをかわして３位に浮上した。１点を追う二回に郡司の中越え３号２ランで逆転し、さらに２つの押し出し四球で加点。三回には万波が左越えに１１号２ランを放ち、リードを広げた。先発の伊藤は６回１１安打２失点で、ハーラートップに並ぶ５勝目。初回に辰己のソロで先制を許すと、味方が逆転した