中国で初めての128チャンネルの完全埋め込み式のブレイン・マシン・インターフェース（BMI）システムの多機器共同臨床試験が5月18日に始まりました。この試験は首都医科大学付属北京天壇病院が主管施設を務めています。この試験の開始は、中国が独自開発した大量データ高速処理型の侵襲型（体内設置型）のBMI技術の臨床応用への移行が、急発展の軌道に乗ったことを意味します。今回の試験で採用された侵襲型BMIシステムは、皮質内