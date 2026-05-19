世界気象機関（WMO）は5月18日、ブラジルで2025年の気候状況報告書を発表し、「記録的な高温、長期にわたる干ばつ、異常豪雨などが中南米とカリブ海地域を襲い、住民の生活や経済発展、生態系に深刻な影響を与えている」と指摘しました。（提供/CGTN Japanese）